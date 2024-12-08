ما هي الخطّة السياسية الانتقالية للائتلاف الوطني السوري المعارض؟

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قال ائتلاف المعارضة السورية "الائتلاف الوطني السوري"، إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تحظى بسلطات تنفيذية كاملة.وقال الائتلاف في بيان على منصة "إكس": "يؤكد الائتلاف الوطني أنه يعمل من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة كافة القوى الوطنية دون إقصاء، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية".وقال هادي البحرة زعيم المعارضة السورية في الخارج لرويترز على هامش منتدى الدوحة اليوم الأحد إن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة" من أجل إجراء انتخابات حرة.وقال البحرة إنه يتعيّن وضغ مسودة دستور خلال ستة أشهر، ستكون أول انتخابات تجرى بموجبه استفتاء عليه.وأضاف البحرة: ‭"‬الدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه‭"‬.وقال إن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم لحين انتقال السلطة وأكدت لهم أنهم لن يتعرضوا لأي أذى.وعبر الائتلاف في بيان عن "تطلعه لبناء الشراكات الإستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سورية من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم". (سكاي نيوز)