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حرائق ضخمة تلتهم المربع الأمني الذي يضم مباني المخابرات في دمشق

Lebanon 24
08-12-2024 | 13:10
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اندلعت حرائق، مساء اليوم الأحد، في مباني مقرات أمنية في دمشق، على ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" الذي أوضح أنها "ناجمة عن قصف إسرائيلي".
وشاهد مصور "فرانس برس" النيران تتصاعد من منطقة المربع الأمني في دمشق والتي تضمّ مقرات أمنية، منها المخابرات العسكرية. وفي حي آخر، شاهد مصور آخر النيران تندلع من فرع للأمن الجنائي.
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وأفاد مراسل لـ"فرانس برس" باندلاع حريق كذلك في مركز الهجرة والجوازات في منطقة العباسيين في العاصمة. وقال المرصد إن غارات إسرائيلية "استهدفت المربع الأمني بدمشق قرب مباني قيادة أركان قوات النظام السابق والمخابرات والجمارك، مما أدى إلى اندلاع حرائق فيها".
(العربية)
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