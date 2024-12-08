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عربي-دولي
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
Lebanon 24
08-12-2024
|
13:46
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اعلنت روسيا اليوم أنها طلبت عقد اجتماع طارىء لمجلس الامن الدولي الاثنين لبحث الوضع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الاسد إثر هجوم مفاجىء وسريع للفصائل المعارضة.
وقال مساعد مندوب روسيا لدى الامم المتحدة ديمتري بوليانسكي عبر" تلغرام": "ربطا بالاحداث الاخيرة في سوريا والتي لم يتم حتى الآن تقييم تداعياتها على هذا البلد ومجمل المنطقة، طلبت روسيا إجراء مشاورات طارئة مغلقة في مجلس الامن الدولي"، لافتا الى أن الاجتماع سيعقد الاثنين، على ما نقلت وكالة "فرانس برس".
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