وزير الاقتصاد السوري: لهذا سقط نظام الأسد





وأوضح قلعه جي في، حوار خاص مع قناة الحرة، أن التعامل بين الأسد ووزراء الحكومة كان يجري عبر "حلقات وسيطة أشبه ما تكون بحكومة ظل."

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وراجع الوزير خلال حديثه مع الحرة بعض القرارات الاقتصادية التي رأى أنها أضرت باقتصاد سوريا. قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد ربيع قلعه جي، إن وزراء الحكومة لم يكن لديهم أي تواصل مباشر مع الرئيس السابق بشار الأسد.وأوضح قلعه جي في، حوار خاص مع قناة الحرة، أن التعامل بين الأسد ووزراء الحكومة كان يجري عبر "حلقات وسيطة أشبه ما تكون بحكومة ظل."وراجع الوزير خلال حديثه مع الحرة بعض القرارات الاقتصادية التي رأى أنها أضرت باقتصاد سوريا.

وأردف قلعه جي إن تجريم التعامل بالدولار كان أحد الأخطاء التي أضرت كثيرا بالاقتصاد، فضلا عن القيود التي فرضها الأسد على حركة الأموال.



يأتي هذا بعد ساعات من إعلان قوات المعارضة السورية السيطرة على العاصمة دمشق، دون مقاومة تذكر، فضلا عن أنباء تحدثت عن مغادرة الرئيس الأسد البلاد.



ورأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن سقوط الأسد جاء نتيجة لعمق التهالك الذي تعانيه مفاصل الدولة، والفساد الذي انتشر فيها.



وعند سؤاله عما إن كان الأسد أستولى على أي مبالغ من خزينة البنك المركزي السوري قبل رحيله، قال وزير الاقتصاد إنه ليس بإمكانه نفي أو تأكيد هذه المسألة. وحول مستقبل وزارته، قال قلعه جي إنه قد لا يملك اتخاذ أية قرارات الآن، لكنه صرح أن "فصائل المعارضة أبدت رغبة للعمل معه."



ويرى الوزير أن بلاده تحتاج إلى وقفة مع ذاتها الآن لإعادة ترتيب البيت السوري وتقوية الليرة ودفع الإصلاح الزراعي والصناعي.



وأضاف محمد ربيع قلعه جي أن سوريا تحتاج لوقفة المجتمع العربي والدولي معها الآن.