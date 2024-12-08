بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس بشار الاسد مع زوجته السيدة اسماء الاسد، قيل انها للحظة خروجه من سوريا قبيل توجهه الى روسيا.

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ولاحقا تبين أن الصورة قديمة وتعود الى جولة للاسد وزوجته على المتضررين من الزلزال في حلب.