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عربي-دولي

بعد سقوط النظام... الصورة الاولى لبشار الاسد

Lebanon 24
08-12-2024 | 15:03
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرئيس بشار الاسد مع زوجته السيدة اسماء الاسد، قيل انها للحظة خروجه من سوريا قبيل توجهه الى روسيا.
 
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ولاحقا تبين أن الصورة قديمة وتعود الى جولة للاسد وزوجته على المتضررين من الزلزال في حلب.
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