صحيفة تركية تنشر قائمة بأسماء مرشحين محتملين لشغل مناصب قيادية في سوريا

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نشرت صحيفة "Karar" التركية قائمة تضم أسماء حوالي 10 شخصيات سورية من المرجح ترشحها لتولي مناصب قيادية في سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.وبحسب منشور الصحيفة "تصدّر القائمة رئيس الوزراء السوري الأسبق رياض حجاب، يليه قائد العمليات العسكرية للجماعات السورية المسلحة أحمد الشرع الملقب بالجولاني والتي أعلنت سيطرتها على العاصمة دمشق".كما تضمنت القائمة شخصيات أخرى مثل رئيس الحكومة السورية الحالي محمد غازي الجلالي، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة، بالإضافة إلى قياديين سابقين في المجلس الوطني السوري، مثل برهان غليون، أحمد معاذ الخطيب، عبد الباسط سيدا، وجورج صبرا، بالإضافة لوزير الزراعة السوري الأسبق أسعد مصطفى.إلى ذلك، أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا اليوم الأحد نيته تشكيل "سلطة انتقالية" شاملة في البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.وقال التحالف في بيان نشره على منصة "إكس": "مستمرون بعملنا من أجل إتمام انتقال السلطة إلى (هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة)، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية".وأعلنت فصائل المعارضة السورية صباح اليوم الأحد في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي "تحرير مدينة دمشق وإسقاط بشار الأسد"، بعد دخول قواتها المسلحة إلى دمشق وهروب الأسد إلى جهة غير معروفة.جاء ذلك عقب هجوم مسلح واسع النطاق شنته فصائل المعارضة السورية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (المصنفة إرهابية ومحظورة في روسيا)، استهدف مواقع الجيش في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 كانون الاول، استولت المعارضة على عدة مدن كبيرة - حلب وحماة ودير الزور ودرعا وحمص.وفي صباح يوم 8 كانون الاول دخلت قوات المعارضة العاصمة دمشق، بعد انسحاب وحدات الجيش السوري من المدينة. (روسيا اليوم)