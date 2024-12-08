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عربي-دولي

أردوغان: نحن أنا وبوتين الزعيمان الأكثر خبرة في العالم

Lebanon 24
08-12-2024 | 16:28
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رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقائه بمجموعة من شباب مدينة غازي عنتاب التركية، أنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلكان الخبرة السياسية الأكبر بين زعماء العالم.


وقال أردوغان في اللقاء الذي نقلته قناة "TRT" التركية مقتطفات منه، إنه "فيما يتعلق بالزعماء في العالم، لم يتبق سوى أنا والسيد بوتين المحترم. لي 22 عاما (في الحياة السياسية)، وللسيد بوتين نفس العدد من السنوات".
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وأضاف أردوغان، أن الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة ستكون "مهمة للغاية" بالنسبة للعالم ولتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة تتخذ الخطوات اللازمة حيال ذلك، إلا أن الرئيس التركي لم يفصح عن طبيعة تلك الخطوات التي تحدث عنها.
ولفت الزعيم التركي إلى أنه يتطلع إلى تغير السلطة في الولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لأن العالم يتغير والشهران أو الأشهر الثلاثة المقبلات مهمة للغاية، حسب تعبيره.
وكان الرئيس التركي قد وصل إلى مدينة غازي عنتاب الحدودية مع سوريا، في ظل احتدام المعارك بين الفصائل المسلحة في سوريا، والتي انتهت بسيطرة قوات المعارضة على العاصمة السورية دمشق فجر يوم الـ8 من كانون الاول الجاري. (روسيا اليوم)
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