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عربي-دولي
ترامب يعين محاميته العراقية ألينا حبة مستشارة للرئيس
Lebanon 24
08-12-2024
|
23:05
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الأحد، أنه يعين ألينا حبة وهي واحدة من فريق محاميه في قضية "أموال الصمت" في نيويورك لتكون مستشارة للرئيس.
ودافعت حبة وهي من أصول عراقية، وتبلغ من العمر 40 عاما، عن ترامب في وقت سابق من هذا العام، كما شغلت منصب المتحدثة القانونية باسمه.
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وكانت حبة تقضي وقتا مع الرئيس المنتخب منذ الانتخابات في ناديه في فلوريدا "مار إيه لاغو".
وقال ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد كانت ثابتة في ولائها ولا مثيل لإرادتها. وقفت بجانبي خلال العديد من المحاكمات والمعارك وأيام لا حصر لها في المحكمة". (سكاي نيوز)
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