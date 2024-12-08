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عربي-دولي

لهذا السبب.. شرطة كوريا الجنوبية تدرس منع الرئيس من السفر

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:50
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أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، بأن الشرطة الكورية الجنوبية تدرس فرض حظر سفر إلى الخارج على رئيس البلاد يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
وذكرت التقارير إن الشرطة تدرس حظر مغادرة يون للبلاد في الوقت الذي تجري فيه تحقيقا بشأن فرضه الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.
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واعتقلت النيابة العامة في كوريا الجنوبية يوم أمس الأحد وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية المؤقتة والمفاجئة على يون الأسبوع الماضي، ليكون أول شخصية يجري اعتقالها في القضية.
ونجح يون في تجنب محاولة في البرلمان يوم الأحد بقيادة المعارضة لإقالته، حيث قاطع معظم نواب الحزب الحاكم التصويت في المجلس لمنع الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لتعليق صلاحياته الرئاسية. (العربية)
 
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