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عربي-دولي

الطائرات إلى أوكرانيا والسفن ممنوعة.. لماذا عجزت روسيا عن محاربة المعارضة السورية؟

Lebanon 24
08-12-2024 | 23:54
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كشف مسؤول أميركي أن موسكو لم تتمكن من الرد بشكل فعال على الهجوم الأخير للمعارضة السورية، بسبب انسحاب عدد كبير من طائراتها العسكرية للمشاركة في العمليات بأوكرانيا.
وأوضح المسؤول، وفق صحيفة نيويورك تايمز، أن الطائرات الروسية التي اعتادت تنفيذ حملات القصف المكثفة تم تحويلها لدعم الجبهة الأوكرانية.
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كما أشار إلى أن السفن الحربية الروسية لم تتمكن من التحرك عبر البحر الأسود إلى البحر الأبيض المتوسط، نتيجة معاهدة منحت تركيا الحق في إغلاق المضائق البحرية أمام السفن العسكرية التابعة لدولة في حالة حرب.

وأضاف أن قوة فاغنر الروسية، التي كانت تشكل عنصراً رئيسياً في سوريا، تم تفكيك عملياتها بعد التمرد الفاشل لقائدها يفغيني بريجوزين، مما أضعف قدرة موسكو على التدخل في الأزمة السورية.

والأسبوع الماضي، ذكر معهد دراسات الحرب في واشنطن، أن صور الأقمار الصناعية تظهر سحب روسيا كامل أسطولها من  قاعدة طرطوس، "في خطوة قد تشير إلى أن موسكو لا تنوي إرسال تعزيزات كبيرة لدعم رئيس النظام السوري".

وأظهرت الصور التي التقطت في الثالث من الشهر الجاري، إخلاء روسيا ثلاث فرقاطات حربية وغواصة وسفينتين مساعدتين من القاعدة البحرية، وهو "ما يعادل جميع السفن الروسية التي كانت متمركزة في طرطوس منذ نشرها هناك".

وقال المعهد؛ إن المديرية العامة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية قالت، إن موسكو نشرت قوات من "فيلق أفريقيا" بسوريا في الثالث من الشهر الجاري، وهي القوات التي أنشأتها لتحل محل مجموعة "فاغنر" في القارة الأفريقية بعد مقتل مؤسسها، يفغيني بريغوجين.

وأشار إلى أن الإخلاء الروسي لطرطوس والتقارير عن نشر هذه القوات، يشير إلى قلق موسكو من أن قوات المعارضة السورية قد تتقدم جنوبا نحو حماة، وتهدد قاعدة طرطوس. (عربي21)
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