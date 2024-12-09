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عربي-دولي

فرنسا: الأسد ترك وراءه دولة اُرتكبت فيها مجازر بحق المدنيين

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:28
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، تعليقا على انهيار نظام بشار الأسد في سوريا إن "دولة الهجمية" سقطت أخيرا.
كما رحبت الخارجية الفرنسية بانهيار نظام بشار الأسد في سوريا بعد أكثر من 13 عاما من "الضغوط الشديدة" التي مارسها على الشعب.
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وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، إن هذا "يوم تاريخي" بالنسبة إلى سوريا.
وأفادت أن الأسد ترك وراءه دولة اُرتكبت فيها مجازر بحق المدنيين وتعرض سكانها للقصف بالأسلحة الكيميائية، وتم تهجير جزء كبير منهم.
وأشارت إلى أن نظام الأسد حرض السوريين باستمرار ضد بعضهم البعض، مؤكدة أن "الآن هو وقت الوحدة" من أجل سوريا.
ودعت إلى إسكات صوت السلاح وحماية مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما دعت إلى انتقال سياسي سلمي يحترم تنوع الشعب السوري ويحمي الأقليات.
بدوره قال الرئيس الفرنسي ماكرون، في منشور على منصة إكس: "سقطت دولة الهمجية، أخيرا".
وعبّر ماكرون عن تقديره للشعب السوري "لشجاعته وصبره"، متمنيا له السلام والحرية والوحدة "في هذه اللحظة المليئة بالشكوك".
وأكد مواصلة فرنسا التزامها بالأمن والاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. (الأناضول)
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