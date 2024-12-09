Advertisement

عربي-دولي

دعوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع عائلة بايدن بعد عفوه عن ابنه هانتر

Lebanon 24
09-12-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1290065-638693264796593232.png
Doc-P-1290065-638693264796593232.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الرئيس التنفيذي السابق والمسؤول القضائي للجنة الصناعية في ولاية كارولينا الشمالية تشارلتون ألين الكونغرس الجديد إلى التحقيق مع عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأكد ألين عبر مجلة "The American Thinker"، على حاجة وزارة العدل إلى مواصلة الضغط والتحقيق الكامل في جميع قضايا الفساد المزعومة التي تربط هانتر بايدن والرئيس وغيرهم من الأفراد المتورطين، بما في ذلك مسؤولي المخابرات الذين زعموا أن الكمبيوتر المحمول المثير للجدل الخاص بنجل الرئيس كان عبارة عن معلومات مضللة روسية.
Advertisement


ويرى ألين أن الغرض من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالعفو عن ابنه هانتر لم يكن إطلاق سراح هانتر فحسب، بل أيضا للتغطية على جرائم جو بايدن نفسه، التي قوضت، في رأيه، الثقة في النظام القضائي الأميركي.

ويشير المحامي إلى أن هانتر بايدن يمثل حلقة وصل رئيسية يمكن أن تلقي الضوء على حالة المؤسسة الأميركية.

وأعرب ألين عن غضبه، قائلا إن "العفو كان بمثابة إذلال آخر، مما يشير إلى تشوهات خطيرة في النظام، حيث تحصل الشخصية المحورية في الأحداث على عفو، ولا يترك للمواطنين سوى الندم على نظام العدالة المعطل".

أصدر الرئيس جو بايدن عفوا عن ابنه في الأول من ديسمبر، معللا اعتقاده بأن التهم الموجهة إليه غير عادلة.

بدوره، وصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب  بأنه إساءة استخدام السلطة وانتهاك لمبادئ العدالة. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:46 | 2024-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:27 | 2024-12-09
05:00 | 2024-12-09
04:51 | 2024-12-09
04:47 | 2024-12-09
04:45 | 2024-12-09
04:43 | 2024-12-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24