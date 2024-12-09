دعوات تطالب الكونغرس بالتحقيق مع عائلة بايدن بعد عفوه عن ابنه هانتر

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دعا الرئيس التنفيذي السابق والمسؤول القضائي للجنة الصناعية في ولاية كارولينا الشمالية تشارلتون ألين الكونغرس الجديد إلى التحقيق مع عائلة الرئيس الأميركي جو بايدن.وأكد ألين عبر مجلة "The American Thinker"، على حاجة وزارة العدل إلى مواصلة الضغط والتحقيق الكامل في جميع قضايا الفساد المزعومة التي تربط هانتر بايدن والرئيس وغيرهم من الأفراد المتورطين، بما في ذلك مسؤولي المخابرات الذين زعموا أن الكمبيوتر المحمول المثير للجدل الخاص بنجل الرئيس كان عبارة عن معلومات مضللة روسية.ويرى ألين أن الغرض من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بالعفو عن ابنه هانتر لم يكن إطلاق سراح هانتر فحسب، بل أيضا للتغطية على جرائم جو بايدن نفسه، التي قوضت، في رأيه، الثقة في النظام القضائي الأميركي.ويشير المحامي إلى أن هانتر بايدن يمثل حلقة وصل رئيسية يمكن أن تلقي الضوء على حالة المؤسسة الأميركية.وأعرب ألين عن غضبه، قائلا إن "العفو كان بمثابة إذلال آخر، مما يشير إلى تشوهات خطيرة في النظام، حيث تحصل الشخصية المحورية في الأحداث على عفو، ولا يترك للمواطنين سوى الندم على نظام العدالة المعطل".أصدر الرئيس جو بايدن عفوا عن ابنه في الأول من ديسمبر، معللا اعتقاده بأن التهم الموجهة إليه غير عادلة.بدوره، وصف الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنه إساءة استخدام السلطة وانتهاك لمبادئ العدالة. (روسيا اليوم)