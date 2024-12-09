الرئيس الكوبي يطالب بالحفاظ على استقلال سوريا

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أعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في سوريا، ودعا إلى ضمان أمن البعثات الدبلوماسية هناك.وكتب دياز كانيل على منصة "إكس": "لقد تحدثت اليوم (يوم الأحد) مع سفيرنا لدى الجمهورية العربية السورية. نحن قلقون بشأن الأحداث الجارية في هذا البلد".وأضاف: "ندعو إلى الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها والحفاظ على أمن البعثات الدبلوماسية التي تستضيفها".في 27 تشرين الثاني شنت وحدات المعارضة السورية المسلحة هجوما واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب.وبحلول مساء 7 كانون الاول الجاري سيطرت على حلب ودرعا وحماة وحمص، وفي صباح يوم 8 كانون الاول دخلت دمشق وأعلنت سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.وأعرب رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي عن استعداده لنقل السلطة في الجمهورية سلميا، فيما غادر بشار الأسد الرئاسة والبلاد بعد مفاوضات مع المعارضة. (روسيا اليوم)