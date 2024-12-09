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خاص

لماذا انهار الجيش السوري فجأة؟.. تقرير لـ"The Telegraph" يُجيب

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

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Lebanon 24
09-12-2024 | 04:30
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ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "الرئيس السوري بشار الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة يوم الأحد، في حين قال المتمردون إنهم تسللوا إلى العاصمة دون أي إشارة إلى انتشار الجيش السوري. وتخلت وحدات الجيش السوري عن مواقعها على مشارف دمشق مساء السبت، هربًا من تقدم قوات الفصائل المسلحة. وقال الجيش السوري إنه "يعزز" الخطوط الدفاعية حول العاصمة، والتي يبدو أنها انهارت. وكان وزير الداخلية السوري محمد الرحمون قد صرح في وقت سابق أن هناك "طوقًا أمنيًا قويًا للغاية على مشارف دمشق ولا أحد يستطيع اختراقه"، لكن مقاتلي المعارضة السورية في وقت مبكر من صباح الأحد دحضوا ذلك، حيث وصلوا إلى العاصمة لأول مرة منذ عام 2018".
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وبحسب الصحيفة، "في الحرب الأهلية من عام 2011 إلى عام 2016، قلب الأسد مجرى الأمور ضد قوات المعارضة بمساعدة الغارات الجوية الروسية وعناصر حزب الله. وتولي كل من موسكو وإيران اهتماما خاصا بالصراعات في أماكن أخرى، الأمر الذي ترك الجيش السوري دون الكثير من الدعم في مواجهة الهجوم السريع للمتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية. وقال محللون للصحيفة إن الأجور المنخفضة والمعنويات فضلاً عن قلة الخبرة كانت تعيق فعالية الجيش السوري. وقال هاميش دي بريتونغوردون، العقيد المتقاعد في الجيش البريطاني ومستشار الأسلحة الكيماوية للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا والعراق: "لم يكن الجيش السوري جيدًا أبدًا، فقد حكم بالخوف والرعب، بدعم من الروس منذ عام 2015 الذين قدموا القوة النارية والتوجيه. كما وتم اختيار معظم الضباط لأنهم كانوا قريبين من الأسد". وقال غريغووترز من معهد الشرق الأوسط: "القادة ... يركزون على التهريب والابتزاز أكثر من التركيز على إنشاء مواقع دفاعية وقيادة قواتهم"."

وتابعت الصحيفة، "تجنب الجيش السوري إلى حد كبير القتال العنيف منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار مع المتمردين في عام 2020. وقال جهاد يازجي، رئيس تحرير Syria Report: "إن انهيار الجيش هو انعكاس لانهيار أكثر عمومية في مؤسسات الدولة السورية". وأضاف: "هناك شعور عميق في مناطق النظام بأن الأمور لا تتحسن فحسب، بل ولا توجد أي احتمالات للتحسن".وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية، للصحيفة إن الجزء الأكبر من الجيش السوري يتألف من مجندين "لا يريدون أن يكونوا هناك". وأضاف: "لا يمكن الاعتماد إلا على الوحدات النخبوية مثل الحرس الجمهوري للقتال،ولهذا السبب استعان الأسد بحزب الله". ووصف كوك جيش الأسد بأنه جيش "على الطراز السوفييتي" ويعاني من مشاكل ضخمة في الإمدادات والخدمات اللوجستية".

وأضافت الصحيفة، "مع تراجع جنوده على كل الجبهات، أعلن الأسد الأسبوع الماضي أنه سيرفع رواتبهم بنسبة 50%، وهي الخطوة التي يرى الخبراء أنها كانت محاولة انفعالية لمعالجة قضايا معنوية قائمة منذ فترة طويلة. وقالت ناتاشا هول، زميلة بارزة في برنامج الشرق الأوسط التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إن حقيقة أن قوات الأمن قد اختفت هي مفاجأة إلى حد ما، لكنها ليست مفاجأة كبيرة، لأكون صادقة". وأضافت: "لم يكن لديهم الروح المعنوية للوقوف في وجه شيء كهذا. ولا يجب أن ننسى أنهم فقدوا أيضًا الكثير من الناس طوال هذه الحرب، وأن الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد كانت فقيرة في الجبال لعقود عديدة".وتابعت: "إن الأمر لا يبدو وكأنهم قد ربحوا الكثير من هذا النظام. بل إن نظام الأسد استخدم الرواية الطائفية لإقناعهم بأن هذه قضية وجودية بالنسبة لهم"."

وبحسب الصحيفة، "يبدو أن الإعداد الجيد والتكتيكات والاستخدام الماهر للدعاية من جانب المتمردين قد وضع الجيش السوري في حالة من الصدمة، إذ تمتلك هيئة تحرير الشام ضباطاً ووحدات من القوات الخاصة وقوات طائرات من دون طيار وقوات كوماندوس ليلية. وقال ووترز: "المتمردون الذين يقاتلون اليوم هم قوة مختلفة تماماً عن تلك التي قاتلها النظام من قبل. فهم مجهزون بشكل أفضل وأكثر انضباطاً... وأفترض أن تركيا كانت لها يد قوية في هذا الأمر، وهم الأكثر استفادة". وقد ألقى عدد كبير من المنشقين عن الجيش السوري أسلحتهم واستسلموا للمتمردين بعد أن عُرض عليهم العفو".
 
المصدر: خاص لبنان24

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ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

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