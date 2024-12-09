روسيا: الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته وتقييد تطور الدول

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أكد فيكتور فاسيليف مندوب روسيا لدى منظمة معاهدة الأمن الجماعي أن حلف شمال الأطلسي قاد أوروبا إلى أزمة أمنية مطلقة، وإلى انهيار مفهوم الأمن الأوروأطلسي.وقال فاسيلييف في مقابلة مع موقع "الحلفاء. منظمة معاهدة الأمن الجماعي": "يستغل حلف "الناتو" الوضع في تعزيز وجوده في أوروبا الشرقية والوسطى ودول البلطيق وينشر أنظمة هجومية ويكثف مناوراته. ونتيجة لذلك، يتم انتهاك مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزيئ. يمكننا القول إن هناك أزمة مطلقة في هذا المجال في أوروبا، وأن المفهوم الأوروأطلسي للأمن قد فشل ببساطة".وأضاف أن الغرب يحاول الحفاظ على هيمنته وتقييد تطور الدول، وقال: "المظهر المباشر لهذه الحقيقة واضح لنا في أوكرانيا. يصرح الصقور المتحمسون بأنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة، لأن مصير النظام العالمي يعتمد على ذلك. ويؤكد الغربيون أنهم يريدون رؤية العالم في تكوين أحادي القطب يعمل وفقا لقواعدهم فقط". (روسيا اليوم)