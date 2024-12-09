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عربي-دولي
الأردن يدين توغل إسرائيل في الأراضي السورية
Lebanon 24
09-12-2024
|
04:41
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أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي عن إدانة للتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة.
وأكد الصفدي أمام مجلس النواب دعم الأردن لعملية سياسية في سوريا يختارها الشعب السوري وأن يكون القرار سوريا ومستمرون في متابعة الأوضاع هناك، مشيرا إلى أن حل قضية اللاجئين هي بعودتهم إلى وطنهم.
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واشار الى أن "تعليمات جلالة الملك هي استمرار تقديم الدعم والمساعدة لسوريا وإعادة بناء مؤسساتها".
وأكد أن "استقرار سوريا وأمنها مصلحة استراتيجية للأردن والمنطقة العربية برمتها".
وأدان الصفدي دخول إسرائيل إلى أي قطعة من أرض سوريا، واعتبره خرقا للقانون الدولي.
وتوغل الجيش الإسرائيلي أمس عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام، بحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية. كما اكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أمس الأحد أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا.
ويأتي ذلك في اليوم الذي سيطرت فيه المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، وسقط نظام بشار الأسد. (روسيا اليوم)
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