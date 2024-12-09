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عربي-دولي

عن "معتقلات سوريا السريّة".. مسؤول يكشف التطوّرات ويُحذّر من خطر يُهدّد السجناء

Lebanon 24
09-12-2024 | 05:34
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قال عضو مجلس إدارة الدفاع المدني السوري عمار السلمو إنه حتى اللحظة لم تتمكن فرق الدفاع المدني من الوصول إلى أي سجون سرية لإخراج المعتقلين.

وأضاف: "أصبح هناك إشاعات عن سجون سرية، ولا نعلم حتى الآن إذا كانت صحيحة أم لا، الأفرع الأمنية كان فيها معتقلات خاصة وسرية، ولكن لم نصل حتى اللحظة إلى أي سجن سري".
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وتابع: " بالنسبة لسجن صيدنايا، أرسلنا فرقا من حمص وحماة وحلب ويعملون بأجهزة قادرة على اختراق الجدران وحاولنا فتح بعضها".

وقال: "نطلب من الجهات التي كانت تشرف على هذه السجون أن تخبرنا أين هي هذه السجون ومداخلها".

وحذر السلمو من مخاطر موت السجناء بسبب عدم وصول الأكسجين لهم.

وقال: "تواصلنا مع دول صديقة ومنظمات دولية لديها خبرة في فتح السجون، إلى حد هذه اللحظة لم نصل إلى أي معلومات تدلنا على تلك السجون".

وأضاف: "موضوع المعتقلين موضوع ملح حتى قبل سقوط الأسد ولكن الخوف كان يمنع الناس من التحدث عنه، وعشرات آلاف العائلات تنتظر خروج المعتقلين، العدد الذي خرج بضع آلاف وهو قليل قياسا بالعدد الإجمالي". (سكاي نيوز)
 
 
 
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