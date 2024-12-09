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إقتصاد

إعلان عاجل من البنك المركزي السوريّ: هذه العملة المُتداولة

Lebanon 24
09-12-2024 | 06:49
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أعلن مصرف سوريا المركزي أن عملة التداول هي الليرة السورية بكل فئاتها، ولم تسحب أي فئة منها.
 
وأضاف: "ودائع السوريين في البنوك آمنة". 
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