مشاهد مُرعبة من سجن صيدنايا... هذه قصّة أحد الطلاب المعتقلين (فيديو)

يلي راح نشوفه أكبر بكثير من هيك
تحرير معتقل فاقد للذاكرة من سجن #صيديانا pic.twitter.com/TO3ZC1ao5Z
— Huthaifa Ayasrah 🇯🇴 (@HAAYASRA) December 8, 2024
يلي راح نشوفه أكبر بكثير من هيك
تحرير معتقل فاقد للذاكرة من سجن #صيديانا pic.twitter.com/TO3ZC1ao5Z
الشاب الذي رأيناه خرج من صيدنايا فاقدًا للعقلِ والذاكره اسمه عبد الوهاب دعدوش تمّ التعرف عليه
كان طالب طب بشري خرج في سن العشرين منذ ١٣ عام لتقديم الامتحان في حماه ولم يعد منذ وقتها
والدته أصيبت بالعمى حزنًا عليه ظنًّا به أنّه متوفي كان وحيدًا لها pic.twitter.com/qlsyk7spef
— Screen Mix (@ScreenMix) December 9, 2024
الشاب الذي رأيناه خرج من صيدنايا فاقدًا للعقلِ والذاكره اسمه عبد الوهاب دعدوش تمّ التعرف عليه
كان طالب طب بشري خرج في سن العشرين منذ ١٣ عام لتقديم الامتحان في حماه ولم يعد منذ وقتها
والدته أصيبت بالعمى حزنًا عليه ظنًّا به أنّه متوفي كان وحيدًا لها pic.twitter.com/qlsyk7spef