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عربي-دولي

مشاهد مُرعبة من سجن صيدنايا... هذه قصّة أحد الطلاب المعتقلين (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2024 | 07:24
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تترقب آلاف العائلات السورية الوضع في سجن صيدنايا بانتظار خروج أبنائهم من المعتقلين وسط ظروف صعبة للغاية ومعلومات تتحدث عن سجون سرية غير معروفة المداخل حتى اللحظة.

أحد أكثر الصور التي تم تداولها، تعود لشاب يدعى عبد الوهاب دعدوش من حماة، فاقد للذاكرة بحسب نشطاء.

وقال رواد مواقع التواصل إن دعدوش كان طالب طب خرج في سن العشرين منذ 13 عاما لتقديم الامتحان في حماة ولم يعد منذ وقتها.

وفي فيديو آخر يظهر معتقل يحمل آخر على ظهره ومعتقل يزحف على الأرض لعدم قدرته على المشي نتيجة تعرضه للتعذيب. (سكاي نيوز)
 
 
 
 
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