لماذا تواجد الجيش الإسرائيلي في سوريا؟

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، تواجد الجيش الإسرائيلي في سوريا، بأنه "إجراء مؤقت ضروري لضمان أمن شمال البلاد خلال هذه الفترة الحرجة".

Advertisement

وتابع ساعر في مؤتمر صحفي: "مصلحتنا الوحيدة هي أمن إسرائيل".



وفي وقت سابق، قال مستشار مكتب نتنياهو، دميتري جندلمان إن القوات الإسرائيلية تقوم بتوسيع المنطقة الأمنية في الجزء السوري من مرتفعات الجولان المحتل إلى ما بعد خط الترسيم الذي تم إنشاؤه بعد حرب 1973.



وتعمل إسرائيل بنشاط على تعزيز دفاعاتها في مرتفعات الجولان بعد سقوط "نظام الأسد"، وتحسبا لاستيلاء قوات المعارضة المسلحة على جزء كبير من البلاد.



وبحسب ما نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، توغل الجيش الإسرائيلي الأحد عدة كيلومترات داخل الجولان السوري، وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام.