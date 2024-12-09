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عربي-دولي
من هو محمد البشير المُكلف تشكيل حكومة إنتقالية في سوريا؟
Lebanon 24
09-12-2024
|
07:46
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كشفت وسائل إعلام سورية عن تكليف محمد البشير تشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحله الانتقالية.
جاء ذلك بعد اجتماع بين قائد عمليات المعارضة السورية المسلحة أحمد الشرع ورئيس الوزراء محمد الجلالي ورئيس حكومة الإنقاذ محمد البشير بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.
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البشير حاصل على إجازة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، وعمل رئيسًا لقسم الأجهزة الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية للغاز عام 2011. وكان مديرًا للتعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لمدة عامين ونصف.
ووفق ملفه التعريفي في حكومة "الإنقاذ"، فهو حاصل على إجازة في الشريعة والحقوق بمرتبة شرف من جامعة إدلب عام 2021، وشهادة في مبادئ التخطيط والتنظيم الإداري.
وكان محمد البشير يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
وشُكّلت حكومة الإنقاذ بدفع من "هيئة تحرير الشام" في 2 تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها. حيث كانت تسيطر "الإنقاذ" على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا. (العربية)
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