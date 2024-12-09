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عربي-دولي

أمر خطير.. ثلاثة أرباع أراضي العالم باتت "جافة بشكل دائم"

Lebanon 24
09-12-2024 | 08:04
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 بات ما يزيد قليلاً عن 75 بالمئة من أراضي العالم "أكثر جفافاً بشكل دائم" على مدى العقود الثلاثة الماضية، وفق تقرير تدعمه الأمم المتحدة صدر اليوم تزامنا مع مؤتمر أطراف الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر (كوب 16) في السعودية، على ما ذكرت وكالة" فرانس برس".
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صارت الأراضي الجافة الآن تغطي 40% من مساحة اليابسة على الأرض، باستثناء القارة القطبية الجنوبية (انتاركتيتكا)، حسبما خلصت دراسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، محذّرة من أنّ هذا التحول يمكن أن يؤثر على ما يصل إلى خمسة مليارات شخص بحلول عام 2100.

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