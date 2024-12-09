حياة جديدة في روسيا... في هذا المكان سيعيش بشار الأسد مع عائلته

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ذكرت "العربية" أنّ الرئيس بشار الأسد وزوجته التي تحمل الجنسية البريطانية وأطفالهما الثلاثة الكبار تركوا قصورهم السورية وسيبدأون حياة جديدة في روسيا بعد أن منحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.ويقول تقرير لـ"الديلي ميل البريطانية" إنّ أسماء الأسد، ابنة الطبيب المولودة في لندن والتي تزوجت من بشار الأسد، اعتادت على حياة الترف، مع تقارير تفيد بأنها أنفقت مئات الآلاف من الدولارات على أثاث المنزل والملابس أثناء حكم زوجها.وتقدر وزارة الخارجية الأميركية أن قيمة ثروة الأسرة تبلغ 2 مليار دولار، حيث تم إخفاء ثروتهم في العديد من الحسابات والشركات الوهمية والملاذات الضريبية الخارجية ومحافظ العقارات.ورجح التقرير أن يستعينوا بعلاقاتهم العائلية وأصولهم الواسعة في موسكو على أمل الحفاظ على أسلوب حياتهم المريح في المنفى.واشترت عائلة بشار الأسد ما لا يقل عن 20 شقة في موسكو بقيمة تزيد عن 30 مليون جنيه إسترليني في السنوات الأخيرة، مما يوضح مكانة روسيا كملاذ آمن لها.ويعتقد على نطاق واسع أن السيدة الأسد، التي كانت تكافح شكلاً عدوانيًا من سرطان الدم، وصلت إلى موسكو مع ابنتها وولديها قبل أيام من فرار زوجها أخيرًا من سوريا.وبحسب ما ورد تم الكشف عن أنفاق سرية تحت قصر عائلة الأسد بعد أن استولت الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق يوم الأحد، حيث تعمل الشبكة كطريق هروب محتمل للأسد وحلفائه.وفي الوقت عينه، أشارت التقارير إلى أن الأسد ربما فرّ عبر قاعدة حميميم الجوية الروسية، حيث أظهرت أجهزة تعقب الرحلات الجوية أن طائرة روسية أقلعت من مكان بالقرب من مدينة اللاذقية الشمالية الشرقية قبل ساعات فقط من الإعلان عن وجوده في موسكو.ومن المتوقع الآن أن تنتقل العائلة - بما في ذلك الابنان حافظ وكريم، البالغان من العمر 24 و21 عامًا، والابنة زين البالغة من العمر 22 عامًا بحياتهم إلى روسيا، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانوا سيعيشون في عقار خاص أو سيضطرون إلى البقاء في منزل آمن حكومي.ومهما كانت الحال، فمن المرجح أن يتوقعوا بعض مستوى الرفاهية بالنظر إلى ظروف معيشتهم السابقة وثروتهم الهائلة.وفي عام 2012، كشف موقع ويكيليكس عن مراسلات خاصة للسيدة الأسد، والتي أظهرت أنها أنفقت 350 ألف دولار على أثاث القصر و7 آلاف دولار على الأحذية المرصعة بالكريستال.ولطالما اعتُبر أقارب الأسد آل مخلوف، برئاسة عمه محمد مخلوف، ثاني أغنى وأهم عائلة في سوريا بعد عائلته ولديهم أصول كبيرة في روسيا.ولإبقاء عشرات الملايين من الدولارات خارج سوريا مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، اشترت العائلة ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في مجمع مدينة العواصم، الواقع في منطقة ناطحات السحاب المتلألئة في موسكو، وفقًا لصحيفة "فاينانشال تايم".وتضم ناطحة السحاب ذات البرجين والتي كانت حتى الكشف عن برج شارد في لندن في عام 2012 أطول مبنى في أوروبا بعضًا من أغنى رجال الأعمال في روسيا، والوزارات الحكومية، والفنادق ذات الخمس نجوم والشركات المتعددة الجنسياتوقد يصبح المبنى الفخم الآن موطنا لعائلة الأسد عندما تبدأ حياة جديدة في المنفى. وتظهر صور الشقق في المجمع تجهيزات فاخرة ومفروشات راقية، فضلا عن إطلالات بانورامية على موسكو.ولعائلة الأسد علاقات شخصية قوية بالعاصمة الروسية، حيث أن الابن الأكبر للرئيس المخلوع مرشح لنيل درجة الدكتوراه في جامعة موسكو الحكومية.وذكرت وسائل إعلام روسية أن حافظ الأسد، الذي يبلغ من العمر 20 عاما، تقدم بأطروحته في جامعة موسكو الحكومية وأصبح مرشحا للعلوم الفيزيائية والرياضية.وورد أن تقدمه بالأطروحة جرى في 29 تشرين الثاني أثناء هجومالفصائل السورية على ثاني أكبر مدينة في سوريا، حلب. ومن المحتمل أن الأسد كان في زيارة غير معلنة إلى موسكو في ذلك الوقت.وحضرت السيدة الأسد في السابق حفل تخرج ابنها في حزيران 2023، مع صور تظهرها وهي تعانقه أمام المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية وتلتقي بمسؤولي الجامعة. (العربية)