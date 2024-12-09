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إقتصاد

وزارات ومؤسسات سورية... ماذا طلبت من العاملين؟

Lebanon 24
09-12-2024 | 09:57
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دعت وزارات ومؤسسات سورية جميع العاملين إلى العودة إلى مواقع العمل والإنتاج، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير وشركات الصرافة والمؤسسات الصحية.

وأشارت وزارة النفط والثروة المعدنية إلى أنه تم تأمين الحماية اللازمة من قبل إدارة العمليات العسكرية لضمان سلامة العاملين.
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ولفتت إلى أن خطوط النقل ستعمل كالمعتاد غدا على كافة الخطوط لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بمشروع دمر.

ومن جانبه أصدر وزير الصحة السوري أحمد ضميرية تعميما إلى جميع العاملين في القطاع الصحي العام والخاص والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بالشأن الصحي.

وقال ضميرية: "في إطار تكاتف الجهود للحفاظ على المؤسسات الصحية وتقديم الخدمات للإخوة المواطنين، يرجى الالتزام وتفعيل العمل في مؤسساتكم الصحية ومديرياتكم ودوائركم والعمل حتى أثناء فترة حظر التجوال بعد إبراز ما يثبت عملكم في القطاع الصحي". (روسيا اليوم)

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