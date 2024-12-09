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عربي-دولي
توقيف أحد أبرز المطلوبين دوليّاً بقضايا الاتجار بالمخدرات في دبي
Lebanon 24
09-12-2024
|
10:53
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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن إلقاء فرقها القبض على البلجيكي عثمان البلوطي، والذي يعد أحد أبرز المطلوبين دوليا للسلطات البلجيكية
وذكرت وكالة "وام" أن البلوطي صادرة بحقه نشرة دولية حمراء ومدرج على قوائم منظمة الشرطة الدولية الجنائية "الإنتربول" ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون "اليوروبول" لتورطه في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية والاتجار بالمخدرات. (روسيا اليوم)
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