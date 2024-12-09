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عربي-دولي

من "لواء جفعاتي".. مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وهذه هويتهم (صورة)

Lebanon 24
09-12-2024 | 11:59
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود في صفوفه من لواء جفعاتي بمعارك شمال قطاع غزة.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء ثلاثة من مقاتلي لواء جفعاتي الذين سقطوا في شمال قطاع غزة، وهم:
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- الرقيب عيدو زينو 20 عاما من يهود مونسون، مسعف قتالي في فوج شاكيد.

- الرقيب باراك دانييل هالبيرن، 19 عاما، من كريات أونو، قائد صف في كتيبة شاكيد.

- الرقيب عمري كوهين 19 عاما من أشدود، مقاتل في فوج شاكيد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من تشرين الأول (2023) خلال الغزو البري لغزة ولبنان إلى 816 عسكريا، بين ضباط وجنود.




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