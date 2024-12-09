من "لواء جفعاتي".. مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وهذه هويتهم (صورة)

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وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر أسماء ثلاثة من مقاتلي لواء جفعاتي الذين سقطوا في شمال قطاع غزة، وهم:- الرقيب عيدو زينو 20 عاما من يهود مونسون، مسعف قتالي في فوج شاكيد.- الرقيب باراك دانييل هالبيرن، 19 عاما، من كريات أونو، قائد صف في كتيبة شاكيد.- الرقيب عمري كوهين 19 عاما من أشدود، مقاتل في فوج شاكيد.وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من تشرين الأول (2023) خلال الغزو البري لغزة ولبنان إلى 816 عسكريا، بين ضباط وجنود.