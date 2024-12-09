رئيس الحكومة السورية بحث مع الجولاني "إنتقال السلطة" (فيديو)

نشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية لقطات قالت إنها مقتطفات من اجتماع أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" مع محمد غازي الجلالي، رئيس وزراء النظام السوري السابق، لتنسيق انتقال السلطة في سوريا.
ويظهر في الفيديو محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ.#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/KKQal8RRCv
— Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 9, 2024
نشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية لقطات قالت إنها مقتطفات من اجتماع أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" مع محمد غازي الجلالي، رئيس وزراء النظام السوري السابق، لتنسيق انتقال السلطة في سوريا.
ويظهر في الفيديو محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ.#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/KKQal8RRCv