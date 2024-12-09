رئيس الحكومة السورية بحث مع الجولاني "إنتقال السلطة" (فيديو)

أعلنت الفصائل المسلحة.

نشرت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية لقطات قالت إنها مقتطفات من اجتماع أحمد الشرع الملقب بـ "أبو محمد الجولاني" مع محمد غازي الجلالي، رئيس وزراء النظام السوري السابق، لتنسيق انتقال السلطة في سوريا.

ويظهر في الفيديو محمد البشير، رئيس حكومة الإنقاذ.#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/KKQal8RRCv — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) December 9, 2024 Advertisement

وبثت الفصائل على حسابها على تلغرام مقتطفا من الاجتماع، ظهر فيه الجولاني الذي بدأ يستخدم اسمه الحقيقي أحمد الشرع، وهو يتحدث بحضور 3 أشخاص منهم رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي، ورئيس "حكومة الإنقاذ" التي تتولى إدارة مناطق سيطرة الهيئة في إدلب محمد البشير.وأعلن الجلالي، إنه وافق على تسليم السلطة إلى "حكومة الإنقاذ".تابع: "أتمنى من الجميع أن يفكروا بعقلانية. إننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري".