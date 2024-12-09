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عربي-دولي
دمشق تحت القصف.. 100 غارة إسرائيلية تطال سوريا في يوم واحد!
Lebanon 24
09-12-2024
|
14:35
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أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم، أن إسرائيل شنت أكثر من 100 غارة على مواقع عسكرية في سوريا، بحسب فرانس برس.
وأفاد المرصد بأن إحدى الغارات دمرت مركز البحوث العلمية في برزة بشمال شرق دمشق.
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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تجاوز عدد الغارات الإسرائيلية على مواقع عسكرية الاثنين عتبة المئة غارة" معتبراً أن اسرائيل "تدمر القدرات العسكرية" السورية، غداة إسقاط حكم الرئيس بشار الأسد وفراره من سوريا.
وذكر صحفيون وشهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة وعنيفة في العاصمة السورية دمشق مساء اليوم الاثنين، بحسب رويترز.
ووفق الشهود، فإن الانفجارات وقعت في برزة قرب مركز تابع للحكومة السورية مرتبط بإنتاج أسلحة كيماوية.
كذلك، دوت انفجارات في مطار القامشلي شرقي سوريا، فيما أفيد عن حصول استهداف إسرائيلي للمرفأ العسكري في اللاذقية على الساحل السوري.
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