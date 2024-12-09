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عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. البرازيل تتخذ هذا القرار

Lebanon 24
09-12-2024 | 15:18
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أفادت وكالة "UOL"، اليوم الإثنين أن السلطات البرازيلية أعلنت إخلاء سفارة البلاد في العاصمة السورية دمشق، بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وذكرت الوكالة أن "رئيس البرازيل أمر بإخلاء سفارة البلاد في دمشق"، مضيفةً أنّه "في إطار عملية الإخلاء التي ستشارك فيها الأمم المتحدة، سيتم إرسال موظفي السفارة إلى لبنان".
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كما أكدت الوكالة أن القنصلية البرازيلية في دمشق "ستظل مفتوحة". (روسيا اليوم) 
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