بعد سقوط الأسد.. البرازيل تتخذ هذا القرار

أفادت وكالة "UOL"، اليوم الإثنين أن ا

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وذكرت الوكالة أن "رئيس البرازيل أمر بإخلاء سفارة البلاد في دمشق"، مضيفةً أنّه "في إطار عملية الإخلاء التي ستشارك فيها الأمم المتحدة، سيتم إرسال موظفي السفارة إلى لبنان".كما أكدت الوكالة أن القنصلية البرازيلية في دمشق "ستظل مفتوحة". (روسيا اليوم)