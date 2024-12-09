Advertisement

عربي-دولي

بعد سقوط الأسد.. ناقلة نفط إيرانية تعود أدراجها في البحر الأحمر

Lebanon 24
09-12-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1290545-638693889095900753.png
Doc-P-1290545-638693889095900753.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عادت ناقلة تحمل نفطًا إيرانيًا إلى سوريا أدراجها في البحر الأحمر، وذلك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وفقًا لما أظهرت بيانات تتبع السفن.

وذكرت شركة كبلر لتحليل البيانات البحرية أن الناقلة، غيرت وجهتها قبل دخول قناة السويس في الثامن من كانون الأوّل لتبدأ الإبحار جنوبا في البحر الأحمر وعلى متنها نحو مليون برميل من النفط الإيراني.
Advertisement

بدورها، أفاد موقع تانكر تراكرز، لتتبع السفن بتغيير الناقلة لوتس وجهتها في البحر الأحمر.

وقالت كبلر إن الناقلة التي ترفع علم إيران والمحملة بالخام من جزيرة خرج الإيرانية كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر قبالة مصر ولم تكن تشير إلى وجهة جديدة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:50 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:49 | 2024-12-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:05 | 2024-12-10
02:00 | 2024-12-10
01:53 | 2024-12-10
01:46 | 2024-12-10
01:43 | 2024-12-10
01:25 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24