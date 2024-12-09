بعد سقوط الأسد.. ناقلة نفط إيرانية تعود أدراجها في البحر الأحمر

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وذكرت شركة كبلر لتحليل البيانات البحرية أن الناقلة، غيرت وجهتها قبل دخول قناة السويس في الثامن من كانون الأوّل لتبدأ الإبحار جنوبا في البحر الأحمر وعلى متنها نحو مليون برميل من النفط الإيراني.بدورها، أفاد موقع تانكر تراكرز، لتتبع السفن بتغيير الناقلة لوتس وجهتها في البحر الأحمر.وقالت كبلر إن الناقلة التي ترفع علم إيران والمحملة بالخام من جزيرة خرج الإيرانية كانت تبحر جنوبا في البحر الأحمر قبالة مصر ولم تكن تشير إلى وجهة جديدة. (روسيا اليوم)