ستتم تحت رعاية الأمم المتحدة.. بايدن يؤكد دعمه العملية الانتقالية في سوريا

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدعم بشكل كامل العملية الانتقالية في سوريا والتي ستتم تحت رعاية الأمم المتحدة وقيادة السوريين، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبد الله الثاني، بحثا فيه التطورات في سوريا وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض الأميركي.وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمنع عودة تنظيم داعش إلى النشاط في سوريا، حسب البيان، كما بحث الجانبان جهود وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.