بعد سقوط الأسد.. قلق أميركي من احتمال عودة نشاط "داعش" في سوريا

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أعلنت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية سابرينا سينغ لـ"سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، ان تقييم الولايات المتحدة مستمر لما يحصل في سوريا.وأكدت سينغ أن "هناك مخاطر يمكن أن تحصل في سوريا ويجب ملء الفراغ هناك".وأضافت: "قلقون من عودة نشاط داعش في سوريا ونواصل التصدي لذلك".وأشارت إلى أن هيئة تحرير الشام "مصنفة إرهابيا وأرسلنا لهم رسائل عن طريق أطراف إقليمية".واختتمت حديثها قائلة إن "القوات الأميركية موجودة في سوريا لهزيمة داعش".وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أكد أمس الإثنين أن الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم "داعش" من إعادة تنظيم صفوفه في سوريا، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.وقال بلينكن خلال مناسبة في وزارة الخارجية "سيحاول تنظيم داعش استغلال هذه المرحلة لإعادة بناء قدراته وتنظيم صفوفه. كما أثبتت ضرباتنا الدقيقة خلال نهاية الأسبوع، نحن عازمون على عدم السماح بحصول ذلك".(سكاي نيوز)