فيديو من ريف درعا ينتشر.. هل أعدم ابن عم الأسد علناً؟!

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منذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، انتشرت موجة من الشائعات والفيديوهات المفبركة على مواقع التواصل.ومن ضمنها مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، زعم ناشروه أنه يوثق إعدام، سليمان هلال الأسد، ابن عم بشار الأسد، وسط إحدى الساحات العامة في سوريا.إلا أن البحث عن هذا المقطع، أظهر أنه يعود لإعدام رجل يُدعى "عمار الأسعد" من سكان خربة غزالة في ريف درعا جنوب البلاد، وقد ألقى أهالي المنطقة القبض عليه، بعدما أطلق سراحه مع جميع المعتقلين الآخرين في السجون، وقتلوه لاسيما أنه محكوم عليه بجريمة قتل.وكانت فصائل مسلحة أطلقت منذ نحو أسبوعين هجوماً على مناطق عدة في سوريا، ثم سيطرت على حلب وحمص وحماة، ولاحقاً العاصمة دمشق، لتعلن في الثامن من كانون الاول الحالي سقوط الأسد، الذي سافر إلى روسيا، حيث منح حق اللجوء الإنساني، فيما عمدت إلى فتح كافة السجون في البلاد، مطلقة مئات المعتقلين والمساجين. (العربية)