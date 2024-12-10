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عربي-دولي

تايوان ترصد 90 سفينة صينية حول الجزيرة

Lebanon 24
10-12-2024 | 02:05
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أعلنت تايوان رصد 47 طائرة عسكرية و12 سفينة حربية صينية حول الجزيرة خلال الساعات الـ24 الماضية ، وذلك بعد أيام قليلة من انتهاء جولة خارجية قام بها الرئيس التايواني لاي تشينغ تي وأدانتها بكين بشدّة.
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وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنها رصدت الطائرات العسكرية والسفن الحربية الصينية خلال فترة 24 ساعة انتهت في الساعة السادسة صباحاً.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني تايواني قوله إن ما يقرب من 90 سفينة تابعة للبحرية وخفر السواحل الصيني لا تزال في المياه القريبة من تايوان والجزر اليابانية الجنوبية وبحر الصين الشرقي وبحر جنوب الصين اليوم مضيفا أن الصين أرسلت سفنا عسكرية من قياداتها الشمالية والشرقية والجنوبية.

وتأتي هذه التحركات الصينية في الوقت الذي تستعدّ فيه تايبيه لمناورات عسكرية صينية محتملة ردّا على الجولة التي قام بها الرئيس التايواني في المحيط الهادي.
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