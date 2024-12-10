"التعامل معه سيكون أكثر تحديا"... ترودو يهدد ترامب بإجراءات جوابية

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صرح رئيس وزراء كندا جاستن ترودو بأن الأميركيين بدأوا يدركون أن الرسوم الجمركية على جميع المنتجات القادمة من كندا من شأنها أن تزيد بشكل كبير من كلفة معيشتهم.وأشار ترودو، أمس الاثنين خلال حدث نظمته غرفة تجارة هاليفاكس، إلى أنه سيتخذ إجراءات انتقامية إذا أصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على فرضها.كذلك أفاد بأن التعامل مع ترامب سيكون "أكثر تحديا" هذه المرة مقارنة بالمرة السابقة، لأن فريق ترامب يأتي بمجموعة أكثر وضوحا من الأفكار لما يريدون القيام به فورا، مقارنة بعد فوزه في الانتخابات الأولى في 2016.وكان الرئيس المنتخب قد هدد بفرض ضريبة بنسبة 25% على جميع المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا والمكسيك، ما لم توقفا تدفق المهاجرين والمخدرات.وقال ترودو: "ترامب تم انتخابه بناء على تعهد لتحسين حياة الأمريكيين وجعلها أكثر قدرة على التحمل، وأعتقد أن الناس في جنوب الحدود بدأوا يدركون الحقيقة بأن التعريفات الجمركية على كل شيء من كندا ستجعل الحياة أكثر تكلفة". (روسيا اليوم)