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عدد من الشهداء بغارات على غزة.. وتوغل دبابات إسرائيلية داخل مناطق بوسط وجنوب القطاع

Lebanon 24
10-12-2024 | 04:17
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أعلن مسعفون ان إسرائيل شنت غارات على غزة الليلة الماضية والثلاثاء تسببت في استشهاد 19 فلسطينيا على الأقل فيما توغلت دبابات إسرائيلية داخل مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأضافوا أن هجوما جويا إسرائيليا الليلة الماضية تسبب في استشهاد ما لا يقل عن 10 أشخاص في بيت حانون شمال غزة، حيث تنفذ القوات الإسرائيلية عملية عسكرية منذ أكتوبر.
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وتسببت غارة جوية أخرى على منزل في مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة في استشهاد ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وقال مسعفون والدفاع المدني الفلسطيني إن الغارة أسفرت عن إصابات، وقتلت غارة أخرى شخصين في رفح بجنوب القطاع.

وقال سكان إن قوات البحرية الإسرائيلية اعتقلت 6 صيادين فلسطينيين في مدينة دير البلح بوسط قطاع غزة كانوا يحاولون التوجه إلى البحر المتوسط في وقت سابق اليوم الثلاثاء. (سكاي نيوز)


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