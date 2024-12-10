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عربي-دولي

رسائل حفرها سجناء على حائط سجن المزة... ما الذي كتبه المعتقلون؟ (صورة)

Lebanon 24
10-12-2024 | 07:03
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لا تزال العديد من الفظائع تتكشف وتفيض من أقبية السجون العديدة في سوريا، بعد أيام على سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ووثقت الكاميرات ما خطته أيدي المساجين على حائط سجن مطار المزة.

ففي إحدى الكتابات، وجه أحد المعتقلين رسالة إلى أمه كاتباً:" اشتقت لتلك السيدة التي كانت توصيني أن أنتبه لنفسي، يا ليتها تعلم أني فقدت نفسي حين غاب وجهها".
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كما رسم العديد من المعتقلين جداول لمعرفة عدد الأيام التي أمضوها داخل تلك الأقبية بعيدا عن أحبائهم وعائلاتهم. (العربية)
 
 
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