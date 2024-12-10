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إقتصاد

البطالة ترتفع في الاردن

Lebanon 24
10-12-2024 | 10:33
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ارتفع معدل البطالة في الأردن بشكل طفيف خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وبلغ معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي 21.5 بالمئة. (سكاي نيوز)
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