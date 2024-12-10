تحذير من وزير الدفاع الإسرائيلي للقادة في سوريا!

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وخلال وجوده في قاعدة تابعة لسلاح البحرية في مدينة حيفا، إعتبر كاتس إن "الهدف من الهجمات المتتالية على مواقع سورية عديدة منذ سقوط بشار الأسد، هو منع قيام تنظيمات الإرهاب بخلق واقع يشبه ما كان في لبنان وغزة قبل السابع من تشرين الأول"، مضيفاً "من هنا أحذر قادة المتمردين في سوريا، من يسلك طريق الأسد سيلقى ذات المصير، وإسرائيل لن تسمح لكيان إرهابي إسلامي متطرف" بتهديد حدودها ومواطنيها.وشدد على انه "سنستمر ونعمل بكل قوتنا من أجل إزالة التهديدات. مرة أخرى، أحذر، لن نسمح لأي جهة بتهديد سكان الجولان، مواطني دولة إسرائيل، وسنتحرك بقوة ضد أي منظمة".(الحرة)