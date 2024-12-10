أطعم الأسود من لحم المعتقلين.. من هو "الدقاق" المُعدم في حماة؟

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وبحسب المعلومات، "تم القبض على طلال الدقاق الذي كان قائد ميليشيات الدفاع الوطني في مدينة حماة بغرض إعدامه لارتكابه الكثير من الفضائع خلال مرحلة الحرب السورية".وكتبت الحسابات التي نشرت الفيديو أن الدقاق اشتهر خلال فترة الحرب بإطعام أسوده من لحم المعتقلين. (سكاي نيوز)