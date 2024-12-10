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عربي-دولي

مسؤول روسي يكشف.. هل سيتم تسليم بشار الأسد للمحاكمة؟

Lebanon 24
10-12-2024 | 14:12
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الثلاثاء، إن بشار الأسد هو بضيافة روسيا، في أول تأكيد حكومي روسي لذلك.
ولفت ريابكوف خلال مقابلة أجرتها معه شبكة "إن بي سي" الأميركية، إلى أن روسيا نقلت الأسد إلى أراضيها "بأكثر الطرق أمانا" مع انهيار حكومته في مواجهة الفصائل المسلحة.
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وقال ريابكوف: "إن بشار الأسد آمن، وهذا يظهر أن روسيا تتصرف كما هو مطلوب في مثل هذا الوضع الاستثنائي".

وأضاف: "ليست لدي أي فكرة عما يحدث معه الآن"، مبرزا أنه "سيكون من الخطأ للغاية بالنسبة لي أن أسهب في الحديث عما حدث وكيف تم حله".

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين سيسلم الأسد للمحاكمة، أوضح ريابكوف: "روسيا ليست طرفا في الاتفاقية التي أسست المحكمة الجنائية الدولية".

وأردف قائلا: "الأسد اتُّهِم من قبل نفس المجموعة من الدول والحكومات التي تحبط باستمرار محاولات العيش على طريقتها كما حدث في العراق وليبيا وفي العديد من الدول الأخرى". (سكاي نيوز)
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