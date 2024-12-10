أميركا: قواتنا ستظل في سوريا لمهمة كبيرة ستكملها

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وأضاف أن "القوات الأميركية موجودة في سوريا لسبب مهم ولا مساومة عليها"، مشيراً إلى أن "إدارة الرئيس جو بايدن تجري اتصالات مع أعضاء الفريق المقبل للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأنها تبقيهم على اطلاع بالوضع".وقال فاينر إن "السوريين لديهم الآن أول فرصة منذ عقود لتحديد من يحكمهم".وتابع: "ندرس كيفية التعامل مع الجماعات التي أطاحت ببشار الأسد، وسنتريث في اتخاذ أي قرار بشأنها"، مؤكداً أن "أي قرار بشأن القيادة الجديدة في سوريا سيستند إلى الحقائق".فيما لفت إلى أن "لا تغيير في سياستنا تجاه تلك الجماعات".وختم قائلاً إن "واشنطن لديها مصالح كبيرة في سوريا وستعبر عنها للأطراف المعنية". (العربية)