Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: لاحترام سيادة سوريا

Lebanon 24
10-12-2024 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1291012-638694672764800333.jpeg
Doc-P-1291012-638694672764800333.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الثلاثاء، إن "هذه هي نقطة الانعطاف بالنسبة لسوريا ولا يجوز لجيرانها استغلالها لانتهاك الحدود السورية".
Advertisement

وأكد أنّه "نقف ضد أي مساس بسلامة أراضي هذا البلد"، مضيفاً أن على دول المنطقة والمجتمع الدولي "التركيز على دعم الشعب السوري ليتمكن من اختيار طريقه بنفسه"، مشددا على أن الأمم المتحدة لا تزال تدعو إلى احترام سيادة سوريا ومساعدتها على تجاوز عواقب النزاع الذي استمر سنوات طويلة. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2024-12-10
17:46 | 2024-12-10
16:56 | 2024-12-10
16:48 | 2024-12-10
16:38 | 2024-12-10
16:21 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24