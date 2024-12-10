الأمم المتحدة: لاحترام سيادة سوريا

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وأكد أنّه "نقف ضد أي مساس بسلامة أراضي هذا البلد"، مضيفاً أن على دول المنطقة والمجتمع الدولي "التركيز على دعم الشعب السوري ليتمكن من اختيار طريقه بنفسه"، مشددا على أن الأمم المتحدة لا تزال تدعو إلى احترام سيادة سوريا ومساعدتها على تجاوز عواقب النزاع الذي استمر سنوات طويلة. (روسيا اليوم)