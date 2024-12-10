Advertisement

عربي-دولي

الجولاني: سوريا لن تشهد حربا أخرى

Lebanon 24
10-12-2024 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1291025-638694698074896010.png
Doc-P-1291025-638694698074896010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، أن الشعب السوري "منهك" جراء أعوام النزاع، وأن البلاد لن تشهد "حربا أخرى".

وقال الجولاني إن "الناس منهكة من الحرب. لذا البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى، وهي لن تخرط في حرب أخرى". (أ ف ب)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجولاني: الأسد ترك سوريا مزرعة للأطماع الإيرانية
lebanon 24
11/12/2024 02:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شولتس وأردوغان يتفقان على أهمية استقرار سوريا والحفاظ على سيادتها
lebanon 24
11/12/2024 02:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيريه المصري والإماراتي أهمية الانتقال السلمي للسلطة في سوريا
lebanon 24
11/12/2024 02:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية: توصّلنا لاتفاق وقف النار في منبج بوساطة أميركية
lebanon 24
11/12/2024 02:21:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الجولاني:

سوريا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:18 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2024-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:32 | 2024-12-10
17:46 | 2024-12-10
16:56 | 2024-12-10
16:48 | 2024-12-10
16:38 | 2024-12-10
16:14 | 2024-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24