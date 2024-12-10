الجولاني: سوريا لن تشهد حربا أخرى

رأى أبو محمد الجولاني، قائد "هيئة تحرير الشام"، أن الشعب السوري "منهك" جراء أعوام النزاع، وأن البلاد لن تشهد "حربا أخرى".



وقال الجولاني إن "الناس منهكة من الحرب. لذا البلاد ليست مستعدة لحرب أخرى، وهي لن تخرط في حرب أخرى". (أ ف ب)

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