هل اقتربت محادثات السلام في أوكرانيا؟

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قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الثلاثاء إن مفاوضات السلام في أوكرانيا "قد تبدأ" هذا الشتاء، في حين تتولى وارسو الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي في كانون الثاني 2025.وأشار توسك الذي يعدّ بلده من كبار حلفاء الجارة الأوكرانية إلى أنه سيتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، وسيستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد غد الخميس في بولندا.وأوضح للصحافيين أن "رئاستنا ستكون مسؤولة بصورة مشتركة، من بين أمور أخرى، عما سيكون عليه المشهد السياسي، وعن الوضع الذي قد يكون عليه خلال المفاوضات في شأن السلام التي ما زالت تدور حولها علامات استفهام وقد تبدأ في شتاء هذا العام".وصرح دونالد توسك بأنه ستتسنى له "الفرصة لمناقشة المسألة مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي اليوم"، معلناً أيضاً عن الزيارة المرتقبة لوارسو لكل من رئيس المحافظين الألمان فريدريش ميرتس الأوفر حظاً لتولي المستشارية الألمانية إثر الانتخابات التشريعية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وقال إن "فريدريش ميرتس سيطلعني على محادثاته في كييف"، مضيفاً أن "الرئيس ماكرون سيكون في ضيافتنا بعد غد كي يبلغنا بمآل المناقشات" التي جرت في باريس مع دونالد ترمب وزيلينسكي خلال لقاء وصفه توسك "بالقصير لكن المهم". (إندبندنت عربي)