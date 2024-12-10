كيربي: الأسد في موسكو لكن لا نعرف أين

أكد جون كيربي، منسق السياسات الإستراتيجية والاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، أن الرئيس السوري بشار الأسد موجود حاليًا في موسكو، إلا أن تفاصيل مكان إقامته ما تزال غير معروفة.



وفيما يخص مستقبل الوجود الروسي في سوريا، أوضح كيربي أن عدم وضوح شكل الحكومة السورية المقبلة يجعل من الصعب تحديد ما سيؤول إليه الدور الروسي في البلاد.

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