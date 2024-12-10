من هو محمد البشير رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا؟

تولّى محمد البشير رئاسة حكومة تصريف الأعمال في سوريا رسمياً، الثلاثاء، في مهمة تدوم إلى آذار 2025، فيما انضم إلى فريقه أعضاء من حكومة "هيئة تحرير الشام" التي كانت تدير منطقة إدلب وما حولها تحت اسم "حكومة الإنقاذ".

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وأفاد بيان للحكومة بأنه جرى تشكيلها من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى آذار 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية. وأفاد بيان للحكومة بأنه جرى تشكيلها من عدد من وزراء حكومة الثورة، وهي حكومة الإنقاذ السورية، وتعد هذه الحكومة حكومة تسيير أعمال مؤقتة تستمر حتى آذار 2025، إلى حين البت في القضايا الدستورية.

وقال محمد البشير في بيان بعد اجتماعه مع الحكومة السابقة، إن "مهام حكومة تسيير الأعمال تتمثل في ضبط الأمن والحفاظ على استقرار المؤسسات، وضمان عدم تفكك الدولة، كما تسعى لتقديم الخدمات الأساسية للشعب، إلى حين تشكيل حكومة جديدة لسوريا تحقق تطلعات المجتمع السوري".

من هو محمد البشير؟

ينحدر البشير من منطقة جبل الزاوية في محافظة إدلب، وهو من مواليد عام 1983، ويحمل شهادة في الهندسة الكهربائية والإلكترونية قسم الاتصالات من جامعة حلب عام 2007، بحسب موقع "حكومة تصريف الأعمال".



ومع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، عمل البشير رئيساً لقسم أجهزة الاتصال الدقيقة في معمل الغاز التابع للشركة السورية.



وبعد سيطرة "هيئة تحرير الشام"، التي يتزعمها أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، على مناطق في إدلب وحلب، تشكلت حكومة في تشرين الثاني عام 2017، لإدارة تلك المناطق.



وشغل البشير الذي حصل على شهادة في الشريعة والحقوق من جامعة إدلب عام 2021. منصب مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد في "حكومة إدلب"، لمدة عامين ونصف، ثم مدير شؤون الجمعيات في وزارة التنمية والشؤون الإنسانية.



كما شغل البشير عام 2022 منصب وزير التنمية، في "حكومة إدلب".



وشكّلت "هيئة تحرير الشام" الحكومة التي أطلقت عليها "حكومة الإنقاذ" عام 2017، وكانت تتضمن حينها 11 حقيبة وزارية، وتتبع لها خدمياً وإدارياً مناطق إدلب وريف حماة الشمالي، وريف حلب الغربي الذي كان خاضعاً حينها لسيطرتها.



رئاسة البشير لـ"حكومة إدلب"

وفي آذار 2024، صادق مجلس الشورى في المناطق التي كانت تسيطر عليها "هيئة تحرير الشام"، على أعضاء الحقائب الوزارية في "حكومة إدلب" برئاسة محمد البشير.



وأصدر البشير حينها قرارات بـ"إصدار عفو عام عن المحكومين"، و"دراسة رسوم التراخيص المتعلقة بالبناء"، و"إعفاء قسم كبير من تلك الرسوم، وحسم على الأنواع الأخرى"، بحسب موقع "حكومة الإنقاذ".