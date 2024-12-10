المعارضة السورية تُعلن سيطرتها الكاملة على دير الزور

أعلنت المعارضة السورية، فجر اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مدينة دير الزور شمال شرقي سوريا.

وقالت إدارة العمليات العسكرية للمعارضة السورية: "قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور".

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