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خطيبة ابنه السابقة: ترامب يعيّن مذيعة سفيرة الولايات المتحدة في اليونان

Lebanon 24
10-12-2024 | 23:44
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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه قرر تعيين كيمبرلي غيلفويل، الخطيبة السابقة لابنه دونالد جونيور المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، في منصب سفيرة الولايات المتحدة في اليونان.
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وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل"، أنه "لسنوات عديدة، كانت كيمبرلي صديقة وحليفة مقربة".

وأضاف الملياردير الجمهوري الذي سيتسلم السلطة في 20 كانون الثاني أن "خبرتها الواسعة وميزاتها القيادية في مجالات القانون والإعلام والسياسة، فضلا عن ذكائها الشديد، تجعلها مؤهلة تأهيلا عاليا لتمثيل الولايات المتحدة وحماية مصالحها في الخارج".

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية وعدد من الصحف، فإن دونالد ترامب جونيور وكيمبرلي غيلفويل انفصلا مؤخرا.

وغيلفويل، المسؤولة السابقة عن تمويل الحملة الانتخابية لترامب في انتخابات 2020، كانت أيضا مدعية عامة في سان فرانسيسكو.



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