Advertisement

عربي-دولي

"قسد" انسحبت منها.. كيف دخلت الفصائل المسلحة دير الزور؟

Lebanon 24
11-12-2024 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1291131-638695057061784336.jpg
Doc-P-1291131-638695057061784336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان،اليوم  الأربعاء، انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من دير الزور ومن جميع مواقعها المحيطة بالمدينة، لصالح فصائل المعارضة المسلحة.

وأوضح المرصد أن قوات "قسد"، وهي فصائل أغلبها كردي مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، تمركزت في 7 قرى كانت تسيطر عليها فصائل موالية لإيران.
Advertisement

وكانت فصائل المعارضة المسلحة التي سيطرت على السلطة في دمشق بعدما أطاحت الرئيس بشار الأسد، قد أعلنت أنها سيطرت على مدينة دير الزور ليل الثلاثاء.

ماذا حدث؟
قال المرصد إن قوات سوريا الديمقراطية سيرت إلى جانب التحالف الدولي مسيّرات في سماء ريف دير الزور الشرقي، بعد انشقاق أحد قادة مجلس هجين العسكري.

وأعلن القيادي في الجلس العسكري أبو الحارث الشعيطي، انشقاقه عن قوات سوريا الديمقراطية ودعمه الكامل لفصائل المعارضة المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام.

وأكد الشعيطي في بيان دعم المجلس العسكري لمواصلة التصدي لأي تهديدات تتعرض لها المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في ظل الانقسام بين المسلحين الموالين لعملية الفصائل المسلحة و"قسد".

وحسب المصدر ذاته، فقد انقسم الأهالي في مدينة دير الزور التي دخلتها "قسد" تزامنا مع سقوط نظام الأسد، بين مؤيد ومعارض لها.

وتظاهر المئات من أهالي المدينة خلال الأيام الماضية، للمطالبة بخروج "قسد" ودخول الفصائل المعارضة إلى المدينة، وتطورت المظاهرات لاشتباكات مسلحة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وفق المرصد.

وتضم مدينة دير الزور مقرات لمستشارين إيرانيين ومؤسسات ومراكز ثقافية (سكاي نيوز).




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:45 | 2024-12-11
04:39 | 2024-12-11
04:34 | 2024-12-11
04:25 | 2024-12-11
04:10 | 2024-12-11
03:51 | 2024-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24